Социальные автобусы Одессы 7 февраля: расписание на субботу

Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

Из-за атаки РФ на энергосистему, в Одессе уже почти два месяца не работает электротранспорт. Чтобы обеспечить передвижение горожан, в городе ввели социальные автобусы с бесплатным проездом, которые в выходные дни курсируют по отдельному расписанию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесские городской совет.

Реклама

Читайте также:

Что такое социальные автобусы

Отметим, чтобы горожане могли добраться до вокзала, больниц, рынков и ключевых районов, в городе, с середины декабря прошлого года, работают социальные автобусы. Это именно социальные маршруты с бесплатным проездом для всех одесситов. Часть из них дублирует популярные трамвайные и троллейбусные направления, а часть соединяет районы, где без электротранспорта сложнее всего.

Актуальное расписание социальных автобусов на 07.02.2026

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады"

Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная"

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 "ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная"

Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №5 (трам.) "Аркадия — Железнодорожный вокзал"

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трам.) "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал"

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №15 (трам.) "пл. Тираспольская — Слободской рынок"

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №17 (трам.) "Куликово поле — 14 ст. В. Фонтана"

Отправление от Куликово поле: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

Отправление от 14 ст. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Маршрут №26 (трам.) "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал"

Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 07:50, 08:45, 09:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:50, 08:40, 09:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.

Маршрут №27 (трам.) "ул. Архитекторская — просп. Свободы"

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №3 (трол.) "ст. Застава І — Парк Шевченко"

Отправление от ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.

Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Маршрут №8 (трол.) "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

Отправление от ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 12:45, 15:05, 16:40, 18:15.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 09:25, 11:05, 13:30, 15:50, 17:25, 19:15.

Напомним, сегодня в Одесской области, как и в большинстве регионов Украины, ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела энергоинфраструктуры со стороны российских оккупантов.

Также мы писали, что у части жителей Одесской области планируют не выключать свет. Речь идет о нескольких населенных пунктах где теплоснабжение многих домов зависят от электроснабжения. Этот вопрос рассмотрели на совещании с президентом.