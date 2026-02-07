Отключение воды в Одессе 7 февраля: перечень адресов

Человек набирает воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 февраля, в Одессе временно ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителей просят учесть возможные задержки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

По информации водоканала, отключения начались в первой половине дня, а восстановление подачи воды ожидают в разное время - в зависимости от адреса и сложности работ.

Адреса, где временно отсутствует водоснабжение

ул. Академика Королева

ул. Евгения Чикаленко

просп. Князя Ярослава Мудрого

ул. Семьи Глодан

переулок Дмитрия Лесича

ул. Маразлиевская

Фонтанская дорога — дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, в Одессе уже почти два месяца не работает электротранспорт. Чтобы обеспечить передвижение горожан, в городе ввели социальные автобусы с бесплатным проездом, которые в выходные дни курсируют по отдельному расписанию.

Также мы писали, что сегодня в Одесской области по команде "Укрэнерго" энергетики были вынуждены срочно ограничить электроснабжение, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.