Главная Одесса Ремонты на сетях — в каких районах Одессы люди сегодня без воды

Ремонты на сетях — в каких районах Одессы люди сегодня без воды

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:47
Отключение воды в Одессе 7 февраля: перечень адресов
Человек набирает воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 февраля, в Одессе временно ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителей просят учесть возможные задержки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".

Ремонти на мережах — у яких районах Одеси люди сьогодні без води - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

По информации водоканала, отключения начались в первой половине дня, а восстановление подачи воды ожидают в разное время - в зависимости от адреса и сложности работ.

Адреса, где временно отсутствует водоснабжение

  • ул. Академика Королева
  • ул. Евгения Чикаленко
  • просп. Князя Ярослава Мудрого
  • ул. Семьи Глодан
  • переулок Дмитрия Лесича
  • ул. Маразлиевская
  • Фонтанская дорога — дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, в Одессе уже почти два месяца не работает электротранспорт. Чтобы обеспечить передвижение горожан, в городе ввели социальные автобусы с бесплатным проездом, которые в выходные дни курсируют по отдельному расписанию.

Также мы писали, что сегодня в Одесской области по команде "Укрэнерго" энергетики были вынуждены срочно ограничить электроснабжение, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
