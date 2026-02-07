Отключение воды в Одессе 7 февраля: перечень адресов

Ремонты на сетях — в каких районах Одессы люди сегодня без воды
В субботу, 7 февраля, в Одессе временно ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителей просят учесть возможные задержки.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
По информации водоканала, отключения начались в первой половине дня, а восстановление подачи воды ожидают в разное время - в зависимости от адреса и сложности работ.
Адреса, где временно отсутствует водоснабжение
- ул. Академика Королева
- ул. Евгения Чикаленко
- просп. Князя Ярослава Мудрого
- ул. Семьи Глодан
- переулок Дмитрия Лесича
- ул. Маразлиевская
- Фонтанская дорога — дома 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, в Одессе уже почти два месяца не работает электротранспорт. Чтобы обеспечить передвижение горожан, в городе ввели социальные автобусы с бесплатным проездом, которые в выходные дни курсируют по отдельному расписанию.
Также мы писали, что сегодня в Одесской области по команде "Укрэнерго" энергетики были вынуждены срочно ограничить электроснабжение, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.
Читайте Новини.LIVE!