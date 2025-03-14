Злиття Одеської юракадемії та ОНУ ім. І.І.Мечникова призупинили

Одеська юракадемія. Фото ілюстративне: Газета "Слово"

Київський окружний адміністративний суд тимчасово зупинив реорганізацію Одеської Юридичної академії. Усе через позов, який подав декан криворізького факультету цього закладу.

Про це ми дізналися з відповідної ухвали суду.

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Позов до суду

Декан криворізького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" Віталій Залужний звернувся до суду з позовом до уряду та міністерству освіти. Він запропонував визнати протиправним і скасувати розпорядження про реорганізацію ОНЮА та її злиття з ОНУ ім. Мечникова. Феміда частково задовільнила його вимоги та припинила дію наказу Міносвіти, проте лише на час розгляду справи.

Злиття ВНЗ

Додамо, нещодавно розпорядженням Кабміну, відповідно до рекомендації міністерства освіти та науки, Одеську юридичну академію було вирішено об'єднати з університетом ім. І.І.Мечнікова. Колектив ВНЗ виступив категорично проти даного розпорядження та оголосив, що боротиметься за автономію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як до ВНЗ не пускали Олега Шарова. А також про визнання якості освіти українських моряків на міжнародному рівні.