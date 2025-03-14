Слияние Одесской юракадемии и ОНУ им. И.И.Мечникова приостановили

Одесская юракадемия. Фото иллюстративное: Газета "Слово"

Киевский окружной административный суд временно остановил реорганизацию Одесской Юридической академии. Все из-за иска, который подал декан криворожского факультета этого учреждения.

Об этом мы узнали из соответствующего постановления суда.

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Иск в суд

Декан криворожского факультета Национального университета "Одесская юридическая академия" Виталий Залужный обратился в суд с иском к правительству и министерству образования. Он предложил признать противоправным и отменить распоряжение о реорганизации ОНЮА и ее слиянии с ОНУ им. Фемида частично удовлетворила его требования и прекратила действие приказа Минобразования, но только на время рассмотрения дела.

Слияние ВУЗов

Добавим, недавно распоряжением Кабмина, согласно рекомендации министерства образования и науки, Одесскую юракадемию было решено объединить с университетом им. И.И. Мечникова. Коллектив ВУЗа выступил категорически против данного распоряжения и объявил, что будет бороться за автономию.

Напомним, недавно мы писали о том, как в ВУЗ не пускали Олега Шарова. А также о признании качества образования украинских моряков на международном уровне.