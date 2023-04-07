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Резонансне ДТП в центрі Одеси: з’явились перші подробиці

7 квітня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Постраждало четверо осіб
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч з 6 на 7 квітня на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської у центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, 20-річний молодик, не дотримався правил дорожнього руху та проїхав на червоне світлофорне світло, після чого зіткнувся з Mercedes, який рухався перпендикулярно на зелене світло. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Після зіткнення, автомобіль BMW в’їхав у будівлю та зачепив ще два авто Peugeot та "ВАЗ", які були припарковані вздовж дороги. Ще одне авто Mazda, яке стояло поряд, теж зазнало механічних пошкоджень.

Постраждали чотири пасажири BMW віком від 18 до 23 років. Вони були доставлені до медичного закладу з травмами різного ступеня тяжкості. Щодо водія BMW, він залишився на місці та був перевірений на наявність алкоголю в крові. Результати тестування показали, що молодик був тверезий.

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди проводить слідчо-оперативна група ГУНП в Одеській області. За фактом події внесено інформацію до Єдиної реєстраційної та аналітичної дільниці за статтею 286 ч. 1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що керувала транспортним засобом та спричинила ДТП. 

ДТП на Одещині

На автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Також смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.

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