Резонансное ДТП в центре Одессы: появились первые подробности

Пострадали четыре человека

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный светофорный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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После столкновения, автомобиль BMW въехал в здание и задел еще два автомобиля Peugeot и "ВАЗ", которые были припаркованы вдоль дороги. Еще одно стоящее рядом авто Mazda тоже получило механические повреждения.

Пострадали четыре пассажира BMW в возрасте от 18 до 23 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Относительно водителя BMW он остался на месте и был проверен на наличие алкоголя в крови. Результаты тестирования показали, что парень был трезв.

Расследование ДТП проводит следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области. По факту происшествия внесена информация в Единый регистрационный и аналитический участок по статье 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управлявшим транспортным средством и повлекшим за ДТП.

ДТП в Одесской области

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.