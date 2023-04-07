Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Резонансное ДТП в центре Одессы: появились первые подробности arrow

Резонансное ДТП в центре Одессы: появились первые подробности

7 апреля 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пострадали четыре человека
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный светофорный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

После столкновения, автомобиль BMW въехал в здание и задел еще два автомобиля Peugeot и "ВАЗ", которые были припаркованы вдоль дороги. Еще одно стоящее рядом авто Mazda тоже получило механические повреждения.

Пострадали четыре пассажира BMW в возрасте от 18 до 23 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Относительно водителя BMW он остался на месте и был проверен на наличие алкоголя в крови. Результаты тестирования показали, что парень был трезв.

Расследование ДТП проводит следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области. По факту происшествия внесена информация в Единый регистрационный и аналитический участок по статье 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управлявшим транспортным средством и повлекшим за ДТП.

ДТП в Одесской области

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB