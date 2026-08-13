РФ атакувала два поїзди на Одещині: очевидці про удари

Потяг після атаки. Фото: Одеська ОВА

Марія Луценко Редактор

Росія двічі за 13 серпня атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з пасажирами потягів та дізналися деталі про атаки.

Евакуація людей

Пасажирка потяга Одеса — Дніпро, Анастасія розповіла, що спочатку люди не розуміли, чому потяг різко зупинився. Приблизно через п’ять хвилин провідник повідомив про екстрену евакуацію. За її словами, пасажири почали виходити з вагонів і відходити подалі від потяга. Згодом приїхали рятувальники та медики.

"Ми почали вибігати з потяга і йти в бік посадки. Потім приїхали пожежні, швидкі. Коли ми вже вийшли з потяга, побачили, що з лівого боку все горить", — розповіла Анастасія.

Анастасія про атаку на потяг. Фото: Новини.LIVE

Вона зазначила, що потяг мав доїхати до найближчої станції, де пасажирів планували організовано евакуювати. Однак до станції він не доїхав близько 100 метрів — саме тоді стався удар.

"До станції ми не доїхали буквально сто метрів, і реактивний "Шахед" потрапив прямо в перший вагон", — додала дівчина.

Потім цього пасажирів почали вивозити автобусами. Серед них було багато дітей. Анастасія також розповіла, що після пережитого планує повертатися до Дніпра не потягом.

"Ми для себе прийняли рішення назад повертатися автобусом або машиною. Сьогодні побачили новину про другий "Шахед", тому тепер боїмося їхати потягом", — підсумувала пасажирка.

Допомога водіїв

Водій автобусів Володимир Петрович розповів, що після повідомлення про удар відклав власні справи та разом з іншими водіями вирушив допомагати пасажирам. Спочатку до місця евакуації прибули чотири автобуси. Згодом до перевезення долучилися автобуси громади та інший транспорт. Частину людей тимчасово розмістили у дитячому садку, де їм дали воду, чай та їжу.

"Я вже виїжджав на роботу, повертаюся, все покидаю. Я займаюся перевезеннями, у мене є кілька автобусів. Я знімаю рейси автобусів і ми всі їдемо допомагати", — зазначив Володимир.

Володимир про евакуацію. Фото: Новини.LIVE

За його словами, серед евакуйованих було багато дітей. Одній дитині після прибуття до Доброслава викликали швидку допомогу. Медики оглянули її та надали необхідну допомогу. Водій зазначив, що люди спочатку були дуже налякані, але після організації евакуації заспокоїлися. До допомоги долучалися різні громади, які направляли додаткові автобуси.

"Люди, звичайно, були налякані. Але коли ми вже все організували, вони казали: як у вас так швидко все організувалося. Дякували нам", — додав він.

Володимир також подякував усім, хто допомагав із транспортом і дорогою до місця евакуації. За його словами, завдяки спільним зусиллям пасажирів вдалося доставити до Одеси.

Друга атака на потяги

Пасажир потяга Одеса — Житомир, який потрапив під удар згодом, розповів, що їхав разом із мамою. Люди вже знали про удар по потягу, який рухався попереду, коли поблизу їхнього складу під атаку потрапив тепловоз. За його словами, він був приблизно за 100 метрів від потяга. Після удару тепловоз перекинувся на колії.

"Перед нами їхав тепловоз, по ньому вдарили в метрах 100 від нас. Він перекинувся на наші колії. У нас була велика істерика у дітей, у жінок. Крики", — зауважив пасажир Олексій.

Олексій про атаку на другий потяг. Фото: Новини.LIVE

Після цього провідники почали виводити людей із потяга та пояснювати через гучномовець, як потрібно відходити подалі від небезпечної ділянки. Чоловік також зазначив, що евакуацію організували досить швидко, хоча людям довелося пройти кілька кілометрів до автобусів.

"Провідники свою роботу виконували. Прямо змушували виходити, пояснювали, як потрібно далі відходити від потяга. Через гучномовець усе пояснювали", — додав він.

Евакуація до Одеси

Пасажирка Ірина розповіла, що пережила окупацію Київської області на початку 2022 року, але нинішня атака стала для неї особливо важким випробуванням. Вона зазначила, що вперше опинилася в ситуації, коли вибухи пролунали безпосередньо поруч із потягом. Особливо сильно, за її словами, переживали жінки та діти.

"Чесно кажучи, вперше в таке потрапляю. Я пережила окупацію на початку 2022 року в Київській області. І, чесно кажучи, було не так страшно, як сьогодні", — розповіла Ірина.

Ірина про пережиту атаку. Фото: Новини.LIVE

Пасажирів вивели з потяга та відвели подалі від колій. Коли стало відомо про подальшу небезпеку, людей направили до лісосмуги. Ірина розповіла, що після евакуації люди хотіли якомога швидше дістатися Одеси. Для них організували автобуси, а також воду та печиво.

"Автобус доволі швидко організували, воду, печиво — доволі швидко все організувалося", — додала дівчина.

За словами пасажирки, до поїздки вона хотіла відпочити в Одесі, але після пережитого вже не наважилася б їхати потягом у такій ситуації.

Атака дронів

Ще одна пасажирка, Анна, розповіла, що після зупинки потяга люди опинилися в полі. Спочатку вони не знали, що саме сталося, а згодом прочитали новини про удар по іншому потягу. Під час наступної атаки пасажирів відвели до лісосмуги. За словами Анни, спочатку люди навіть не почули наближення дрона.

"Коли вже почули вибух, зрозуміли, що це, напевно, наш вагон, наш потяг. На жаль, це був наш, але, на щастя, ніхто не постраждав", — згадала Анна.

Анна про евакуацію. Фото: Новини.LIVE

Пасажирка зазначила, що від ранкової зупинки до прибуття в Одесу минуло багато годин. Водночас допомогу, за її словами, організували досить швидко.

"Досить швидко організували допомогу, з урахуванням того, що попередній потяг також був під ударом. А так, в принципі, "Укрзалізниці" — молодці", — поділилася жінка.

Скасування потягів на Одещині

Через наслідки російських атак на Одещині змінили рух частини потягів. Станом на 16:00 з місця події евакуювали ще 525 пасажирів, серед них було 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця задіяли ще 15 автобусів. Також відомо про одну постраждалу дитину. Медики надали їй допомогу на місці. 13 серпня не курсуватимуть низка приміських електричок між Одесою та станціями Колосівка, Мартинівська і Помічна, а також у зворотному напрямку.

Люди з валізами. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаки

За даними Одеської обласної прокуратури, вранці 13 серпня російські війська атакували ударними дронами пасажирський потяг на Одещині. На місці загинули двоє цивільних — 50-річний машиніст та його 41-річний помічник. Правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом загибелі людей розпочали досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Пасажири виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE

Згодом російський дрон вдруге за день атакував потяг на Одещині. Цього разу під удар потрапив тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб потяги могли роз'їхатися. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що бригаду тепловоза заздалегідь попередили, тому ніхто не постраждав.

Автобус, який евакуював людей. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса вночі та зранку 12 серпня зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.