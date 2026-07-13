РФ атакувала іноземне судно на Одещині: є загиблі

Наслідки удару по одному із суден. Фото ілюстративне: Адміністрація морських портів України

Марія Луценко Редактор

Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по судну

За попередньою інформацією, російські війська атакували цивільне комерційне судно під прапором Республіки Того під час розвантаження мінеральних добрив в одному з портів Одеської області. Снаряд влучив у надбудову судна, через що виникла пожежа. Вогонь охопив частину корабля, а члени екіпажу опинилися в епіцентрі удару.

Унаслідок атаки загинули троє моряків. Ще п'ятеро членів екіпажу дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено портову інфраструктуру

Окрім судна, удар пошкодив портову інфраструктуру та інші цивільні об'єкти на території порту. Масштаби руйнувань уточнюють фахівці. На місці працюють екстрені служби.

Правоохоронці документують наслідки атаки як черговий воєнний злочин Росії проти цивільної інфраструктури України.

Удар по Одесі

Зазначимо, вранці 13 липня російські війська завдали комбінованого удару ракетами та дронами по об'єктах цивільної інфраструктури Одеської області. Унаслідок атаки в житловому будинку вибило вікна. На території автобусного підприємства повністю знищено шість автобусів, ще одинадцять автобусів і шість легкових автомобілів пошкоджено та охоплено вогнем.

За інформацією прокуратури, спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих. Серед них — 5-річна дівчинка, яку у стані середньої тяжкості госпіталізували. Також поранення дістали четверо чоловіків віком від 55 до 66 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.

Також Новини.LIVE писали, що увечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі. За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення.