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РФ блокує GPS-зв'язку для кораблів у водах Румунії: чим це небезпечно для судноплавства

29 вересня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ блокує GPS-зв'язку для кораблів у водах Румунії: чим це небезпечно для судноплавства
Кораблі в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росія блокує GPS-зв'язок для кораблів, що перебувають у водах Румунії. Це може створити загрозу для безпеки судноплавства. 

Про це повідомило видання Romania Journal.

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Генерал Даніель Петреску, начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії, відзначив, що військова активність Росії в Україні призвела до дестабілізації Чорноморського регіону та перешкоджає GPS-зв'язку в територіальних водах Румунії.

"Ми дуже добре відчуваємо це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в регіоні, звідки вони йдуть — Чорному морі. Війна Російської Федерації в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн, що мало наслідки для безпеки", — заявив Даніель Петреску.

Це обмеження GPS-зв'язку може призвести до небезпеки зіткнень кораблів. Крім того, ракети та безпілотники можуть промахнутися та ненавмисно влучити в об'єкти в Румунії чи її акваторії.

Ситуація на кордоні України та Румунії

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.

Крім того, тільки за останній місяць десятки безпілотників були запущені по Придунав’ю Одещини. Ворог, аби ускладнити роботу сил ППО, використовує повітряний простір сусідньої країни. Там українські захисники не можуть збивати дрони.

Також ми писали, що після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

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