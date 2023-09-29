РФ блокирует GPS-связи для кораблей в водах Румынии: чем это опасно для судоходства

Корабли в море. Фото: google

Россия блокирует GPS-связь для судов, находящихся в водах Румынии. Это может создать угрозу безопасности судоходства.

Об этом сообщило издание Romania Journal.

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Генерал Даниэль Петреску, начальник штаба обороны Вооруженных сил Румынии, отметил, что военная активность России в Украине привела к дестабилизации Черноморского региона и препятствует GPS-связи в территориальных водах Румынии.

"Мы очень хорошо чувствуем это противостояние, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в регионе, откуда они идут — Черном море. Война Российской Федерации в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для безопасности", — заявил Даниэль Петреску.

Это ограничение GPS-связи может привести к опасности столкновений кораблей. Кроме того, ракеты и беспилотники могут промахнуться и ненамеренно попасть в объекты в Румынии или ее акватории.

Ситуация на границе Украины и Румынии

Напомним, российские кафиры в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.

Кроме того, только за последний месяц десятки беспилотников были запущены по Придунавью Одесской области. Враг, чтобы усложнить работу сил ПВО, использует воздушное пространство соседней страны. Там украинские защитники не могут сбивать дроны.

Также мы писали, что после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.