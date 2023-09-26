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РФ використовує повітряний простір Румунії для атак по Одещині

26 вересня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ використовує повітряний простір Румунії для атак по Одещині
Дрон-камікадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тільки за останній місяць десятки безпілотників були запущені по Придунав’ю Одещини. Ворог, аби ускладнити роботу сил ППО, використовує повітряний простір сусідньої країни. Там українські захисники не можуть збивати дрони.

Про це на брифінгу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Перший момент проблематики півдня Одещини полягає у тому, що він дійсно менш захищений на відміну від міста та прилеглих до нього районів. Другий — росіяни використовують повітряний простір Румунії, де не знищуються їхні дрони-камікадзе, оскільки ми не маємо права вести вогонь по об'єктах, які перебувають у повітряному просторі іншої країни. Румунія, як відомо, туди стягує більшу кількість військових, але як вона буде допомагати, чи буде вона збивати дрони, не знаю", — зазначив Олександр Коваленко.

Атака по Одеській області

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.  В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я.

Також ми писали, що поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано із нічною атакою росіян. 

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.

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