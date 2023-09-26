РФ использует воздушное пространство Румынии для атак по Одесской области

Дрон-камикадзе. Фото: google

Только за последний месяц десятки беспилотников были запущены по Придунавью Одесчины. Враг, чтобы усложнить работу сил ПВО, использует воздушное пространство соседней страны. Там украинские защитники не могут сбивать дроны.

Об этом на брифинге сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Первый момент проблематики юга Одесчины состоит в том, что он действительно менее защищен в отличие от города и прилегающих к нему районов. Второй — россияне используют воздушное пространство Румынии, где не уничтожаются их дроны-камикадзе, поскольку мы не имеем права вести огонь по объектам, находящимся в воздушном пространстве другой страны. Румыния, как известно, туда стягивает большее количество военных, но как она будет помогать, будет ли она сбивать дроны, не знаю", — отметил Александр Коваленко.

Атака по Одесской области

Напомним, в результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков. В Главном управлении ГСЧС Одесской области показали, как гасили пламя.

Также мы писали, что паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, будет временно не функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.