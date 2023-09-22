РФ ховає військові кораблі за цивільними суднами, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

Російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Росіяни продовжують переховуватися за цивільним судноплавством. Той самий оглядовий район, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством", — зазначила Наталя Гуменюк.

За її словами, кораблі й катери Чорноморського флоту Російської Федерації, а також російської прикордонної служби, активно переміщаються в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також великі десантні кораблі знаходяться в районі Новоросійська.

Нагадаємо, в Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Зазначимо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал в Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя.

Також ми писали, що атаки Одещини та України не припиняються. Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та безпілотниками. Під час останніх обстрілів використовувались "шахеди" з нових партій.