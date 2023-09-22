РФ ховає військові кораблі за цивільними суднами, — Гуменюк
Російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Росіяни продовжують переховуватися за цивільним судноплавством. Той самий оглядовий район, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством", — зазначила Наталя Гуменюк.
За її словами, кораблі й катери Чорноморського флоту Російської Федерації, а також російської прикордонної служби, активно переміщаються в напрямку від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також великі десантні кораблі знаходяться в районі Новоросійська.
Нагадаємо, в Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
Зазначимо, росіяни намагаються максимально зберегти свій військовий потенціал в Чорному морі, постійно переміщуючи кораблі у різні пункти базування. Проте "переховування" на Азові не допоможе, а навпаки ускладнить роботу флоту через мілководдя.
Також ми писали, що атаки Одещини та України не припиняються. Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та безпілотниками. Під час останніх обстрілів використовувались "шахеди" з нових партій.