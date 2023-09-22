РФ прячет военные корабли за гражданскими судами, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Российские военные корабли пытаются скрыться в буферной зоне вблизи Керченского пролива в Черном море, в том числе в районе оккупированного Крыма. Оккупанты создали для себя якобы "щит" из гражданских судов.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Россияне продолжают скрываться за гражданским судоходством. Тот самый обзорный район, который они образовали недалеко от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, корабли и катера Черноморского флота Российской Федерации, а также российской пограничной службы активно перемещаются в направлении от восточного побережья Крыма к Новороссийску. Также большие десантные корабли находятся в районе Новороссийска.

Напомним, в Черном море находится шесть вражеских кораблей. Враг завел в пункт базирования ракетоноситель. Впрочем, ситуация может измениться всего за несколько часов. Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя.

Отметим, россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал в Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывательство" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

Также мы писали, что атаки Одесской области и Украины не прекращаются. Враг продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками. Во время последних обстрелов использовались "шахеды" из новых партий.