Росіяни вже намагалися висадитися в аеропорту Кишинева у Молдові, аби посилити Придністровський сегмент

Ліліан Карп. Фото: point.md

Росіяни вже намагалися висадити своїх військових у аеропорту Кишинева, однак цьому вдалося запобігти завдяки реагуванню спецслужб країни. Проте це може повторитися у разі перемоги на парламентських виборах проросійських сил.

Про це заявив Голова парламентської комісії Молдови з безпеки, депутат Ліліан Карп.

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До Кишинева літаком

На думку Ліліана Карпа, у разі перемоги проросійського уряду в Молдові, військові РФ можуть прибути через Міжнародний аеропорт Кишинева. Крім того, кілька таких спроб вже було здійснено після початку повномасштабної війни в Україні, однак росіян викрили на цьому служби безпеки країни.

"Ми знали від початку війни, що вони намагалися відправити як інструкторів із групи Вагнера, так і змінити контингент із Придністровського регіону. Хотіли, щоб війська з лівого берега Дністра брали активну участь у тиску на українську армію. Єдиним рішенням було прибути через аеропорт Кишинева, ми про це знали, більшість із них було повернено, були спроби, ми не говоримо про дуже велику кількість, але тоді вони перевіряли наші можливості", — каже Ліліан Карп.

Ліліан Карп також додав, що якщо російські солдати прибудуть на лівий берег Дністра через аеропорт Кишинева, це стане серйозним ризиком для безпеки в регіоні. Крім того, такі дії РФ безпосередньо залучать Молдову до конфлікту.

Загроза від 10 000 солдатів

Додамо, Дорін Речан заявив, Росія хоче втрутитися у парламентські вибори у Молдові, сподіваючись, що новий уряд дозволить їй розширити свою присутність у регіоні. За даними спецслужб РМ, якщо до влади прийдуть проросійські сили, то кількість солдатів РФ у невизнаному Придністров'ї досягне 10 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ заважає вирішенню Придністровського конфлікту. А також про те, чому безпека Молдови залежить від України.