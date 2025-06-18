Россияне уже пытались высадиться в аэропорту Кишинева в Молдове, чтобы усилить Приднестровский сегмент

Лилиан Карп. Фото: point.md

Россияне уже пытались высадить своих военных в аэропорту Кишинева, однако это удалось предотвратить благодаря реагированию спецслужб страны. Но такая ситуация может повториться в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил.

Об этом заявил Председатель парламентской комиссии Молдовы по безопасности, депутат Лилиан Карп.

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По мнению Лилиана Карпа, в случае победы пророссийского правительства в Молдове, военные РФ могут прибыть через Международный аэропорт Кишинева. Кроме того, несколько таких попыток уже было осуществлено после начала полномасштабной войны в Украине, однако россиян разоблачили на этом службы безопасности страны.

"Мы знали с начала войны, что они пытались отправить как инструкторов из группы Вагнера, так и изменить контингент из Приднестровского региона. Хотели, чтобы войска с левого берега Днестра принимали активное участие в давлении на украинскую армию. Единственным решением было прибыть через аэропорт Кишинева, мы об этом знали, большинство из них было возвращено, были попытки, мы не говорим об очень большом количестве, но тогда они проверяли наши возможности", — говорит Лилиан Карп.

Лилиан Карп также добавил, что если российские солдаты прибудут на левый берег Днестра через аэропорт Кишинева, это станет серьезным риском для безопасности в регионе. Кроме того, такие действия РФ напрямую вовлекут Молдову в конфликт.

Угроза от 10 000 солдат

Добавим, Дорин Речан заявил, что Россия хочет вмешаться в парламентские выборы в Молдове, надеясь, что новое правительство позволит ей расширить свое присутствие в регионе. По данным спецслужб РМ, если к власти придут пророссийские силы, то количество солдат РФ в непризнанном Приднестровье достигнет 10 тысяч.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ мешает решению Приднестровского конфликта. А также о том, почему безопасность Молдовы зависит от Украины.