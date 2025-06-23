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Головна Одеса РФ не відправить флот на допомогу Ірану — які причини

РФ не відправить флот на допомогу Ірану — які причини

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 13:05
Чи допоможе військовий флот Росії Ірану - розповів речник ВМС України Плетенчук
Російський флот. Фото ілюстративне: defence-ua
Ключові моменти Перекидання флоту РФ для допомоги Ірану

Ймовірність передислокації флоту РФ для допомоги Ірану — майже нульова. Це пов'язано зі складнощами переправлення військових кораблів та ризиками, із якими може зустрітися Росія, якщо піде на такий крок.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Перекидання флоту РФ для допомоги Ірану

За словами Дмитра Плетенчука, Росія навряд чи перекидатиме свої кораблі до Ірану для допомоги. Зробити це буде надто складно та ризиковано, через те, що флот РФ  можуть зовсім не дружньо зустріти військово-морські сили іншої країни. 

"Тоді їм доведеться зустрітися із флото іншої країни, і це не Ізраіль. І я не думаю, що вони готові йти на зустріч цьому іноземному флотові. Крім того, перехід туди триватиме досить довго, це не близький шлях. Якщо переходити через Чорне море, то Босфор, як турецька протока, закрита, згідно з конвенцією Монтре. По-друге, до неї ще треба дійти через море, а це теж доволі ризиковано. Тому ймовірність цього дорівнює приблизно нулю",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що якщо росіяни все ж таки наважаться на перекидання кораблів для допомоги Ірану, то вони будуть задіювати не Чорноморський чи Каспійський флоти, а Тихоокеанський, Балтійський або Північний.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни активізувалися у Чорному морі. А також про те, з яких причин РФ блокує обміни кримських татар, журналістів та "азовців".

Іран Одеса війна Новини Одеси Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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