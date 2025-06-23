Поможет ли военный флот России Ирану - рассказал спикер ВМС Украины Плетенчук

Российский флот. Фото иллюстративное: defence-ua

Вероятность передислокации флота РФ для помощи Ирану — почти нулевая. Это связано со сложностями переправки военных кораблей и рисками, с которыми может встретиться Россия, если пойдет на такой шаг.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Переброска флота РФ для помощи Ирану

По словам Дмитрия Плетенчука, Россия вряд ли перебросит свои корабли в Иран для помощи. Сделать это будет слишком сложно и рискованно, потому что флот РФ там могут совсем не дружественно встретить военно-морские силы другой страны.

"Тогда им придется встретиться с флотом другой страны, и это не Израиль. И я не думаю что они готовы идти на встречу этому иностранному флоту. Кроме того, переход туда займет достаточно долго, это не близкий путь. Если переходить через Черное море, то Босфор, как турецкий пролив, закрыт, согласно конвенции Монтре. Во-вторых, к нему еще надо дойти через море, а это тоже довольно рискованно. Поэтому вероятность этого равна примерно нулю",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что если россияне все же решатся на переброску кораблей для помощи Ирану, то они будут задействовать не Черноморский или Каспийский флоты, а Тихоокеанский, Балтийский или Северный.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что россияне активизировались в Черном море. А также о том, по каким причинам РФ блокирует обмены крымских татар, журналистов, и азовцев.