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РФ почала завдавати авіаційні удари у нічний час: що трапилось

15 жовтня 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
РФ почала завдавати авіаційні удари у нічний час: що трапилось
Російський винищувач Су-35. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На півдні України російські окупанти перейшли до авіаційних ударів у нічний час. Також у ворога спостерігається снарядний голод.

Про це в етері телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Артилерійські обстріли також тривають, але вони суттєво зменшилися у наповненості. Кількість боєприпасів, яку ворог використовує, знизилася на сотню-півтори. Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати — за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БпЛА", — зазначила Гуменюк.

Також  речниця ОК "Південь" зазначила, що ворог намагається знищити все те, що може дати регіону можливість розвиватися і готуватися до зими.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк заявила, що окупанти продовжують атакувати на півдні Одеської області не тільки припортову інфраструктуру, а й гуманітарні коридори. Обстрілюючи острів Зміїний, росіяни намагаються залякати цивільні судна на шляху до портів.

Також ми писали, що наразі у ворога спостерігається руйнування логістики та пунктів боєпостачання на півдні. Через це окупанти перейшли у снарядний економ-режим. 

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