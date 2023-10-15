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РФ начала наносить авиационные удары в ночное время: что случилось

15 октября 2023 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
РФ начала наносить авиационные удары в ночное время: что случилось
Российский истребитель Су-35. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На юге Украины российские оккупанты перешли к авиационным ударам в ночное время. Также у врага наблюдается снарядный голод.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Артиллерийские обстрелы также продолжаются, но они существенно уменьшились в объеме. Количество используемых врагом боеприпасов снизилось на сотню-полторы. Это значит, что ощущается у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать — за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БпЛА", — отметила Гуменюк.

Также представитель ОК "Юг" отметила, что враг пытается уничтожить все то, что может дать региону возможность развиваться и готовиться к зиме.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты продолжают атаковать на юге Одесской области не только припортовую инфраструктуру, но и гуманитарные коридоры. Обстреливая остров Змеиный, россияне пытаются запугать гражданские суда на пути к портам.

Также мы писали, что сейчас у врага наблюдается разрушение логистики и пунктов боеснабжения на юге. Поэтому оккупанты перешли в снарядный эконом-режим.

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