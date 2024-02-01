РФ тримає у Чорному морі значну частину споряджених кораблів — яка загроза

Бойові кораблі на рейді. Фото: росЗМІ

У перший день лютого ворог продовжує тримати напругу в Чорному морі. Станом на зараз на бойовому чергуванні присутня велика кількість споряджених ракетоносіїв.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 12 кораблів, серед яких 2 ракетоносій з 16 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, 5 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 27 суден, 15 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Попри щоденні атаки ворога, бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції та покращувати тактичний стан.