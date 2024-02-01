РФ держит в Черном море значительную часть снаряженных кораблей — какая угроза
В первый день февраля враг продолжает держать напряжение в Черном море. На сегодня на боевом дежурстве присутствует большое количество снаряженных ракетоносителей.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находятся 12 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 10 судов, 5 направлялиось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 27 судов, 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в последние недели армия-агрессор стабильно держит на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.
Также мы писали, что вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Несмотря на ежедневные атаки врага, бойцы сил обороны продолжают удерживать позиции и улучшать тактическое состояние.
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