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РФ держит в Черном море значительную часть снаряженных кораблей — какая угроза

1 февраля 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ держит в Черном море значительную часть снаряженных кораблей — какая угроза
Боевые корабли на рейде. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В первый день февраля враг продолжает держать напряжение в Черном море. На сегодня на боевом дежурстве присутствует большое количество снаряженных ракетоносителей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находятся 12 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 10 судов, 5 направлялиось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 27 судов, 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние недели армия-агрессор стабильно держит на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.

Также мы писали, что вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Несмотря на ежедневные атаки врага, бойцы сил обороны продолжают удерживать позиции и улучшать тактическое состояние.

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