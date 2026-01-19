Авіація РФ над Чорним морем зменшила активність

РФ зменшила свою активність у морі — яка загроза для Одещини
Активність російської авіації над Чорним і Азовським морями помітно знизилася. Погодні умови та сезон обмежили польоти й дії кораблів. Водночас ворог не відмовився від розвідки та застосування безпілотників.
Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
Авіація в морі
Над акваторією Чорного та Азовського морів російська авіація зараз майже не з’являється. За словами Дмитра Плетенчука, цьому заважають сезон і погодні умови, які не сприяють активним польотам. Кілька днів поспіль у повітрі фіксують лише поодинокі вильоти.
"Зараз авіація в повітряному просторі над акваторією фактично мінімальна. Це одиниці, на відміну від попередніх етапів", — зазначив він.
Розвідка ворога
Попри негоду, росіяни не припиняють розвідувальну діяльність. Її масштаби зменшилися, але повністю вона не зникла. Ворог і надалі намагається отримувати інформацію, використовуючи наявні засоби. Він додав, що такі дрони є витратним ресурсом і часто знищуються.
"Розвідувальна авіація працює не в тих об’ємах, як під час кращої погоди, але розвідку ворог усе одно проводить", — пояснив речник ВМС.
Які дрони застосовують
Для ударів і розвідки Росія використовує різні типи безпілотників, залежно від наявності. Найчастіше фіксують два основні класи — розвідувальні та ударні. Серед них є як легкі апарати, так і оперативно-тактичні дрони з озброєнням. Зокрема, "Орлан", "Зала", "Суперкам", "Фарпост" та "Оріон". Деякі з дронів можуть діяти в інтересах ракетних підрозділів.
"Класика — це "шахеди", як і сьогодні вночі, але застосовуються не лише вони", — зазначив Плетенчук.
Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Також ми писали, що РФ намагається посилити ППО в Криму після успішних атак України.
Читайте Новини.LIVE!