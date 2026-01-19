Авиация РФ над Черным морем уменьшила активность

Российский самолет в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Активность российской авиации над Черным и Азовским морями заметно снизилась. Погодные условия и сезон ограничили полеты и действия кораблей. В то же время враг не отказался от разведки и применения беспилотников.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Авиация в море

Над акваторией Черного и Азовского морей российская авиация сейчас почти не появляется. По словам Дмитрия Плетенчука, этому мешают сезон и погодные условия, которые не способствуют активным полетам. Несколько дней подряд в воздухе фиксируют лишь единичные вылеты.

"Сейчас авиация в воздушном пространстве над акваторией фактически минимальна. Это единицы, в отличие от предыдущих этапов", — отметил он.

Разведка врага

Несмотря на непогоду, россияне не прекращают разведывательную деятельность. Ее масштабы уменьшились, но полностью она не исчезла. Враг и в дальнейшем пытается получать информацию, используя имеющиеся средства. Он добавил, что такие дроны являются затратным ресурсом и часто уничтожаются.

"Разведывательная авиация работает не в тех объемах, как во время лучшей погоды, но разведку враг все равно проводит", — пояснил спикер ВМС.

Какие дроны применяют

Для ударов и разведки Россия использует различные типы беспилотников, в зависимости от наличия. Чаще всего фиксируют два основных класса — разведывательные и ударные. Среди них есть как легкие аппараты, так и оперативно-тактические дроны с вооружением. В частности, "Орлан", "Зала", "Суперкам", "Фарпост" и "Орион". Некоторые из дронов могут действовать в интересах ракетных подразделений.

"Классика -- это "Шахеды", как и сегодня ночью, но применяются не только они", — отметил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Также мы писали, что РФ пытается усилить ПВО в Крыму после успешных атак Украины.