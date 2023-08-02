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РФ знищила тисячі тонн зерна: Кубраков про обстріл Одещини

2 серпня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ знищила тисячі тонн зерна: Кубраков про обстріл Одещини
Олександр Кубраков. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок дронової атаки по порту в Ізмаїлі було пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна. Вони мали бути відправлені в країни Африки, Китай, Ізраїль. 

Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Сьогодні вночі Росія атакувала їх іранськими дронами. Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки. Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не можу бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину у світі", — написав Олександр Кубраков.

Пожежа на місці влучання БпЛА. Фото: Олександр Кубраков.
Пожежа на місці влучання БпЛА. Фото: Олександр Кубраков.

Міністр розвитку громад додав, що найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. 

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти — загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка — збережене життя. Швидкість та рішучість — це доля сильних", — зазначив Олександр Кубраков.

Допис Кубракова, щодо обстрілу Одещини. Фото: скриншот
Допис Кубракова, щодо обстрілу Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, пшениця та кукурудза на міжнародних ринках зазнали різкого зростання цін. Причиною цього став черговий обстріл окупантами порту на Одещині. 

Також ми писали, що загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою" все ще висока. Про це говорить й активність ворожої авіації й виведений підводний ракетоносій в Чорному морі.

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