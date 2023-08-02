РФ уничтожила тысячи тонн зерна: Кубраков об обстреле Одесчины
В результате дроновой атаки по порту в Измаиле было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна. Они были отправлены в страны Африки, Китай, Израиль.
Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Кубраков отреагировал на обстрел УДП
"Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами. Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности. Украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не могу быть замененным ни одной другой страной. Именно поэтому любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире", — написал Александр Кубраков.
Министр развития общин добавил, что наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.
"Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты — угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка — сохраненная жизнь. Скорость и решительность — это судьба сильных", — отметил Александр Кубраков.
Напомним, пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел кафирами порта в Одесской области.
Также мы писали, что угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением" все еще высока. Об этом говорит и активность вражеской авиации и выведенный подводный ракетоноситель в Черном море.