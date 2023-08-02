РФ уничтожила тысячи тонн зерна: Кубраков об обстреле Одесчины

Александр Кубраков. Фото: google

В результате дроновой атаки по порту в Измаиле было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна. Они были отправлены в страны Африки, Китай, Израиль.

Об этом сообщил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами. Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности. Украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не могу быть замененным ни одной другой страной. Именно поэтому любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире", — написал Александр Кубраков.

Пожар на месте попадания БПЛА. Фото: Александр Кубраков.

Министр развития общин добавил, что наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

"Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты — угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка — сохраненная жизнь. Скорость и решительность — это судьба сильных", — отметил Александр Кубраков.

Сообщение Кубракова об обстреле Одесчины. Фото: скриншот

Напомним, пшеница и кукуруза на международных рынках подверглись резкому росту цен. Причиной этого стал очередной обстрел кафирами порта в Одесской области.

Также мы писали, что угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением" все еще высока. Об этом говорит и активность вражеской авиации и выведенный подводный ракетоноситель в Черном море.