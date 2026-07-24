РФ знову атакувала Одещину: постраждала 4-річна дитина

Будівля у вогні після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія не припиняє обстрілювати Одещину. Цієї ночі під ударом опинився Ізмаїльський район. Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. Серед постраждалих — маленька дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Вночі, 24 липня, російські війська вкотре масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі зафіксували влучання по житловому сектору та промисловій інфраструктурі. Унаслідок атаки пошкоджено дах багатоквартирного будинку. Також руйнувань зазнали приватні оселі та легкові автомобілі.

Унаслідок обстрілу постраждав 4-річний хлопчик та 40-річна жінка. Їм на місці надано медичну допомогу.

Діра в будівлі після атаки. Фото: Одеська ОВА

Пошкоджене підприємство

Крім житлової забудови, під ударом опинилася територія одного з підприємств. Там зафіксували пошкодження, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Пожежі ліквідували

Через ворожі удари виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували всі займання. Наслідки атаки ще уточнюються.

Пожежа на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу для півдня Одеської області, зокрема Білгород-Дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів, оголосили 23 липня о 23:47. Спочатку Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Татарбунарів. О 00:10 стало відомо про нові групи безпілотників, що прямували до Вилкового. Ще через 25 хвилин з'явилася інформація про БпЛА, які летіли курсом на Катлабуг і Сарату.

Перші вибухи в Ізмаїлі пролунали близько 00:50. Загалом у місті було чутно щонайменше 12 вибухів. Відбій повітряної тривоги оголосили о 01:37.

Удар по Одесі

Вночі також було гучно й в Одесі. О 00:51 оголосили тривогу для Одеського, Подільського та Роздільнянського районів. Повітряні сили повідомляли про загрозу тактичної авіації з Чорного моря. Окупанти спрямували на місто ракети. На щастя, обійшлося без наслідків для міста. Відбій пролунав о 01:37.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.

Також Новини.LIVE писали, що через атаки по портовій інфраструктурі та цивільних суднах частина судновласників призупинила заходження в українські порти. За останній тиждень в Одесі загинули 30 людей, ще 80 отримали поранення. В області намагаються посилити протиповітряну оборону та відновити повноцінну роботу морського коридору.