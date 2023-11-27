Рятувальники Одещини продовжують усувати наслідки негоди, — ДСНС

Речниця ДСНС Марина Мартиненко. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники досі продовжують усувати наслідки негоди, яка вирувала вчора, 26 листопада. Наразі у сніговій пастці перебувають десятки автівок.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE повідомила речниця Головного управління ДСНС України в Одеській області Марина Мартинюк.

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За її словами, близько 700 рятувальників працюють над ліквідацією наслідків негоди. Дуже багато автівок потрапили у снігові замети, тільки за вчорашній день вдалося евакуювати понад 500 авто, серед яких 15 — автобуси та 12 карет швидкої медичної допомоги.

"Щохвилинно на гарячий номер 101 надходять виклики. Їх настільки багато, що лінія просто "лягає" і до нас звертаються через соцмережі", — розповіла Мартинюк.

Ситуація з рейсовими автобусами

За словами речниці ДСНС людей з усіх рейсових автобусів, які потрапили у завірюху, було евакуйовано до найближчих населених пунктів та надано необхідну допомогу.

"Ми відкрили пункти обігріву, куди переправляли людей. Також багатьох було евакуйовано до самої Одеси у пункти незламності та залізничний вокзал", — додала Марина Мартинюк.

Порятунок нового життя

Вчора, під час негоди, вночі на трасі загрузла карета швидкої допомоги, в якій була вагітна жінка. Через ускладнений рух на трасі, жінку не встигли довести до лікарні та направили до найближчого пункту незламності, де вона народила дівчинку. Новонароджену назвали Вікторія. Перечекавши негоду, маму з дитиною направили до лікарні.

Контакти для отримання допомоги, якщо ви застрягли у заметі

+38(067)1279002 — черговий ДП "Служба місцевих доріг";

+38(096)2147640 — Одеське райуправління ГУ ДСНС України в Одеській області;

1800500202 — безплатна гаряча лінія ГУ Нацполіції в Одеській області;

+38(048)7227556 — Консультаційний центр ГУ ДСНС України в Одеські області;

+38(048)7059800 — диспетчер Департаменту транспорту Одеської міськради.

Наслідки негоди в Одеській області 26 листопада

Нагадаємо, в наслідку тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.

Також ми писали, що в Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.