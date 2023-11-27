Спасатели Одесской области продолжают устранять последствия непогоды, — ГСЧС

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Мартыненко. Фото: Новини.LIVE

Спасатели до сих пор продолжают устранять последствия бурлившей вчера 26 ноября непогоды. Сейчас в снежной ловушке находятся десятки автомобилей.

Об этом эксклюзивно журналистам Новини.LIVE сообщила представитель Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Марина Мартынюк.

Читайте также:

По ее словам, около 700 спасателей работают над ликвидацией последствий непогоды. Очень много автомобилей попали в снежные заносы, только за вчерашний день удалось эвакуировать более 500 авто, среди которых 15 автобусов и 12 карет скорой медицинской помощи.

"Ежеминутно на горячий номер 101 поступают вызовы. Их настолько много, что линия просто "ложится" и к нам обращаются через соцсети", — рассказала Мартынюк.

Ситуация с рейсовыми автобусами

По словам спикера ГСЧС людей из всех рейсовых автобусов, попавших в метель, были эвакуированы в ближайшие населенные пункты и оказана необходимая помощь.

"Мы открыли пункты обогрева, куда переправляли людей. Также многие были эвакуированы в самую Одессу в пункты несокрушимости и железнодорожный вокзал", — добавила Марина Мартынюк.

Спасение новой жизни

Вчера, во время непогоды, ночью на трассе погрязла карета скорой помощи, в которой находилась беременная женщина. Из-за осложненного движения на трассе женщину не успели довести в больницу и направили в ближайший пункт несокрушимости, где она родила девочку. Новорожденную назвали Викторией. Выждав непогоду, маму с ребенком направили в больницу.

Контакты для получения помощи, если вы застряли в сугробе

+38(067)1279002 — дежурный ГП "Служба местных дорог";

+38(096)2147640 — Одесское райуправление ГУ ГСЧС Украины в Одесской области;

1800500202 — бесплатная горячая линия ГУ Нацполиции в Одесской области;

+38(048)7227556 — Консультационный центр ГУ ГСЧС Украины в Одесские области;

+38(048)7059800 — диспетчер Департамента транспорта Одесского горсовета.

Последствия непогоды в Одесской области 26 ноября

Напомним, в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Также мы писали, что в Одессе от сильных порывов ветра до 25 м/с рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.