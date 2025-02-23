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Річниця атаки на житловий будинок в Одесі — як це було

23 лютого 2025 11:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Рік після удару по Одесі: що сталося 23 лютого 2024
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Минув рік відтоді, як російська армія вкотре атакувала Одесу ударними дронами. Тоді уламки збитого безпілотника зруйнували житловий будинок, спричинили пожежу й забрали людське життя.

Новини.LIVE згадують події в ніч на 23 лютого 2024 року та їхні наслідки.
 

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Ввечері 23 лютого 2024 року російські військові атакували Одещину дронами-камікадзе. Хоча сили ППО збили п’ять безпілотників, один із них упав у житловому кварталі Одеси, спричинивши масштабні руйнування.

Рік потому — як Одеса пережила удар дронами 23 лютого 2024 - фото 1
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

За офіційними даними Одеської міськради, уламки дрона пошкодили кілька будівель у Приморському районі. В одному з будинків після удару спалахнула пожежа, за даними Одеської міськради, на місці загоряння загинув 70-річний чоловік, а ще троє жінок отримали поранення. Одну з постраждалих рятувальники витягали з-під завалів понад дві години.

Рік потому — як Одеса пережила удар дронами 23 лютого 2024 - фото 2
Все, що вціліло від будинку. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники працювали на місці понад три години, залучивши 41 спеціаліста. Вранці 24 лютого розпочалося розчищення завалів, унаслідок якого стало відомо, що один із будинків зруйнований вщент.

Рік потому — як Одеса пережила удар дронами 23 лютого 2024 - фото 3
Зруйнована домівка. Фото: Новини.LIVE

За фактом удару прокуратура відкрила розслідування, кваліфікуючи подію як воєнний злочин.

Нагадаємо, сьогодні Одеська область знову зазнала атаки з боку російських окупантів, є постраждалі. Також ми писали, що загарбники тримають у Чорному морі споряджені кораблі.

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