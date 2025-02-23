Рік після удару по Одесі: що сталося 23 лютого 2024

Річниця атаки на житловий будинок в Одесі — як це було
Минув рік відтоді, як російська армія вкотре атакувала Одесу ударними дронами. Тоді уламки збитого безпілотника зруйнували житловий будинок, спричинили пожежу й забрали людське життя.
Новини.LIVE згадують події в ніч на 23 лютого 2024 року та їхні наслідки.
Атака на Одесу 23 лютого 2024 року: наслідки
Ввечері 23 лютого 2024 року російські військові атакували Одещину дронами-камікадзе. Хоча сили ППО збили п’ять безпілотників, один із них упав у житловому кварталі Одеси, спричинивши масштабні руйнування.
За офіційними даними Одеської міськради, уламки дрона пошкодили кілька будівель у Приморському районі. В одному з будинків після удару спалахнула пожежа, за даними Одеської міськради, на місці загоряння загинув 70-річний чоловік, а ще троє жінок отримали поранення. Одну з постраждалих рятувальники витягали з-під завалів понад дві години.
Рятувальники працювали на місці понад три години, залучивши 41 спеціаліста. Вранці 24 лютого розпочалося розчищення завалів, унаслідок якого стало відомо, що один із будинків зруйнований вщент.
За фактом удару прокуратура відкрила розслідування, кваліфікуючи подію як воєнний злочин.
Нагадаємо, сьогодні Одеська область знову зазнала атаки з боку російських окупантів, є постраждалі. Також ми писали, що загарбники тримають у Чорному морі споряджені кораблі.
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