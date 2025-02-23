Год после удара по Одессе: что произошло 23 февраля 2024 года

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Прошел год с тех пор, как российская армия в очередной раз атаковала Одессу ударными дронами. Тогда обломки сбитого беспилотника разрушили жилой дом, вызвали пожар и унесли человеческую жизнь.

Новини.LIVE вспоминают события в ночь на 23 февраля 2024 года и их последствия.

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Вечером 23 февраля 2024 года российские военные атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Хотя силы ПВО сбили пять беспилотников, один из них упал в жилом квартале Одессы, вызвав масштабные разрушения.

Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

По официальным данным Одесского горсовета, обломки дрона повредили несколько зданий в Приморском районе. В одном из домов после удара вспыхнул пожар, по данным Одесского горсовета, на месте возгорания погиб 70-летний мужчина, а еще три женщины получили ранения. Одну из пострадавших спасатели вытаскивали из-под завалов более двух часов.

Все, что уцелело от дома. Фото: Новини.LIVE

Спасатели работали на месте более трех часов, привлекая 41 специалиста. Утром 24 февраля началась расчистка завалов, в результате которой стало известно, что один из домов разрушен до основания.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

По факту удара прокуратура открыла расследование, квалифицируя произошедшее как военное преступление.

Напомним, сегодня Одесская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов, есть пострадавшие. Также мы писали, что захватчики держат в Черном море снаряженные корабли.