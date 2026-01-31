Річниця обстрілу історичного центру Одеси: які наслідки

Розбитий 31.01.2025 року готель Брістоль в Одесі. Фото: ОМР

Сьогодні минає рік із дня ракетного удару російських окупаційних військ по історичному центру Одеси. 31 січня 2025 року від обстрілу постраждали десятки пам’яток архітектури, музеї та цивільні будівлі, і щонайменше семеро людей отримали поранення.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про наслідки атаки на Одесу 31.01.2025.

Що відомо про удар

Увечері російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Одеси, яка входить до зони об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Удар був спрямований по цивільній та культурній інфраструктурі міста.

Одеська філармонія після обстрілу. Фото: ОМР

Найбільших пошкоджень зазнав історичний готель "Брістоль" (1899 року побудови). У будівлі вибило вікна, пошкодило фасад і внутрішні приміщення. Значних руйнувань зазнала й Одеська філармонія (колишня будівля Нової біржі) — постраждали вітражі та декоративні елементи.

Під удар потрапили також музеї та культурні заклади:

Одеський музей західного та східного мистецтва,

Одеський літературний музей,

будівля Союзу архітекторів України.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено низку історичних споруд у центрі міста, зокрема:

будівлю банку "Порто-Франко",

кілька житлових будинків XIX–XX століть у межах історичного ареалу,

адміністративні будівлі в зоні охорони ЮНЕСКО.

Загалом ушкоджень зазнали близько 15 об’єктів культурної та історичної спадщини.

Які наслідки обстрілу Одеси

За офіційною інформацією, щонайменше 7 людей отримали поранення. Серед них — співробітниця готелю "Брістоль" та хлопець 2006 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінювали як середньої тяжкості.

Сходи в готелі. Фото: ОМР

Атака викликала широкий резонанс. Президент України заявив, що Росія свідомо вдарила по історичному серцю Одеси. ЮНЕСКО засудила обстріл та наголосила, що атаки на об’єкти культурної спадщини є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, для Кремля не менш значущою є Затока в Одеській області. Також ми писали, що російські безпілотники залишили по собі випалені вщент квартири та зруйновані стіни в Одесі.