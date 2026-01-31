Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Рік після удару — як Одеса пережила атаку на історичний центр

Рік після удару — як Одеса пережила атаку на історичний центр

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:00
Річниця обстрілу історичного центру Одеси: які наслідки
Розбитий 31.01.2025 року готель Брістоль в Одесі. Фото: ОМР

Сьогодні минає рік із дня ракетного удару російських окупаційних військ по історичному центру Одеси. 31 січня 2025 року від обстрілу постраждали десятки пам’яток архітектури, музеї та цивільні будівлі, і щонайменше семеро людей отримали поранення.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про наслідки атаки на Одесу 31.01.2025.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про удар

Увечері російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Одеси, яка входить до зони об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Удар був спрямований по цивільній та культурній інфраструктурі міста.

Розбита будівля Одеської філармонії
Одеська філармонія після обстрілу. Фото: ОМР

Найбільших пошкоджень зазнав історичний готель "Брістоль" (1899 року побудови). У будівлі вибило вікна, пошкодило фасад і внутрішні приміщення. Значних руйнувань зазнала й Одеська філармонія (колишня будівля Нової біржі) — постраждали вітражі та декоративні елементи.

Під удар потрапили також музеї та культурні заклади:

  • Одеський музей західного та східного мистецтва,
  • Одеський літературний музей,
  • будівля Союзу архітекторів України.
  • Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено низку історичних споруд у центрі міста, зокрема:
  • будівлю банку "Порто-Франко",
  • кілька житлових будинків XIX–XX століть у межах історичного ареалу,
  • адміністративні будівлі в зоні охорони ЮНЕСКО.

Загалом ушкоджень зазнали близько 15 об’єктів культурної та історичної спадщини.

Які наслідки обстрілу Одеси

За офіційною інформацією, щонайменше 7 людей отримали поранення. Серед них — співробітниця готелю "Брістоль" та хлопець 2006 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінювали як середньої тяжкості.

Зруйновані сходи в готелі
Сходи в готелі. Фото: ОМР

Атака викликала широкий резонанс. Президент України заявив, що Росія свідомо вдарила по історичному серцю Одеси. ЮНЕСКО засудила обстріл та наголосила, що атаки на об’єкти культурної спадщини є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, для Кремля не менш значущою є Затока в Одеській області. Також ми писали, що російські безпілотники залишили по собі випалені вщент квартири та зруйновані стіни в Одесі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси ракетний удар балістична атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації