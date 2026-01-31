Видео
Главная Одесса Год после удара — как Одесса пережила атаку на исторический центр

Год после удара — как Одесса пережила атаку на исторический центр

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:00
Годовщина обстрела исторического центра Одессы: какие последствия
Разбитый 31.01.2025 года отель Бристоль в Одессе. Фото: ОГС

Сегодня исполняется год со дня ракетного удара российских оккупационных войск по историческому центру Одессы. 31 января 2025 года от обстрела пострадали десятки памятников архитектуры, музеи и гражданские здания, и по меньшей мере семь человек получили ранения.

Новини.LIVE собрали всю информацию о последствиях атаки на Одессу 31.01.2025.

Читайте также:

Что известно об ударе

Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Одессы, которая входит в зону объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Удар был направлен по гражданской и культурной инфраструктуре города.

Розбита будівля Одеської філармонії
Одесская филармония после обстрела. Фото: ОГС

Наибольшие повреждения получил исторический отель "Бристоль" (1899 года постройки). В здании выбило окна, повредило фасад и внутренние помещения. Значительным разрушениям подверглась и Одесская филармония (бывшее здание Новой биржи) — пострадали витражи и декоративные элементы.

Под удар попали также музеи и культурные учреждения:

  • Одесский музей западного и восточного искусства,
  • Одесский литературный музей,
  • здание Союза архитекторов Украины.
  • Кроме этого, взрывной волной поврежден ряд исторических сооружений в центре города, в частности:
  • здание банка "Порто-Франко",
  • несколько жилых домов XIX-XX веков в пределах исторического ареала,
  • административные здания в зоне охраны ЮНЕСКО.

Всего повреждения получили около 15 объектов культурного и исторического наследия.

Какие последствия обстрела Одессы

По официальной информации, по меньшей мере 7 человек получили ранения. Среди них — сотрудница отеля "Бристоль" и парень 2006 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивали как средней тяжести.

Зруйновані сходи в готелі
Лестница в отеле. Фото: ОГС

Атака вызвала широкий резонанс. Президент Украины заявил, что Россия сознательно ударила по историческому сердцу Одессы. ЮНЕСКО осудила обстрел и отметила, что атаки на объекты культурного наследия являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, для Кремля не менее значимым является Затока в Одесской области. Также мы писали, что российские беспилотники оставили после себя выжженные дотла квартиры и разрушенные стены в Одессе.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ракетный удар балистическая атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
