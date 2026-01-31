Годовщина обстрела исторического центра Одессы: какие последствия

Год после удара — как Одесса пережила атаку на исторический центр
Сегодня исполняется год со дня ракетного удара российских оккупационных войск по историческому центру Одессы. 31 января 2025 года от обстрела пострадали десятки памятников архитектуры, музеи и гражданские здания, и по меньшей мере семь человек получили ранения.
Что известно об ударе
Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Одессы, которая входит в зону объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Удар был направлен по гражданской и культурной инфраструктуре города.
Наибольшие повреждения получил исторический отель "Бристоль" (1899 года постройки). В здании выбило окна, повредило фасад и внутренние помещения. Значительным разрушениям подверглась и Одесская филармония (бывшее здание Новой биржи) — пострадали витражи и декоративные элементы.
Под удар попали также музеи и культурные учреждения:
- Одесский музей западного и восточного искусства,
- Одесский литературный музей,
- здание Союза архитекторов Украины.
- Кроме этого, взрывной волной поврежден ряд исторических сооружений в центре города, в частности:
- здание банка "Порто-Франко",
- несколько жилых домов XIX-XX веков в пределах исторического ареала,
- административные здания в зоне охраны ЮНЕСКО.
Всего повреждения получили около 15 объектов культурного и исторического наследия.
Какие последствия обстрела Одессы
По официальной информации, по меньшей мере 7 человек получили ранения. Среди них — сотрудница отеля "Бристоль" и парень 2006 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивали как средней тяжести.
Атака вызвала широкий резонанс. Президент Украины заявил, что Россия сознательно ударила по историческому сердцу Одессы. ЮНЕСКО осудила обстрел и отметила, что атаки на объекты культурного наследия являются нарушением международного гуманитарного права.
