Годовщина обстрела исторического центра Одессы: какие последствия

Разбитый 31.01.2025 года отель Бристоль в Одессе. Фото: ОГС

Сегодня исполняется год со дня ракетного удара российских оккупационных войск по историческому центру Одессы. 31 января 2025 года от обстрела пострадали десятки памятников архитектуры, музеи и гражданские здания, и по меньшей мере семь человек получили ранения.

Новини.LIVE собрали всю информацию о последствиях атаки на Одессу 31.01.2025.

Что известно об ударе

Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Одессы, которая входит в зону объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Удар был направлен по гражданской и культурной инфраструктуре города.

Одесская филармония после обстрела. Фото: ОГС

Наибольшие повреждения получил исторический отель "Бристоль" (1899 года постройки). В здании выбило окна, повредило фасад и внутренние помещения. Значительным разрушениям подверглась и Одесская филармония (бывшее здание Новой биржи) — пострадали витражи и декоративные элементы.

Под удар попали также музеи и культурные учреждения:

Одесский музей западного и восточного искусства,

Одесский литературный музей,

здание Союза архитекторов Украины.

Кроме этого, взрывной волной поврежден ряд исторических сооружений в центре города, в частности:

здание банка "Порто-Франко",

несколько жилых домов XIX-XX веков в пределах исторического ареала,

административные здания в зоне охраны ЮНЕСКО.

Всего повреждения получили около 15 объектов культурного и исторического наследия.

Какие последствия обстрела Одессы

По официальной информации, по меньшей мере 7 человек получили ранения. Среди них — сотрудница отеля "Бристоль" и парень 2006 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивали как средней тяжести.

Лестница в отеле. Фото: ОГС

Атака вызвала широкий резонанс. Президент Украины заявил, что Россия сознательно ударила по историческому сердцу Одессы. ЮНЕСКО осудила обстрел и отметила, что атаки на объекты культурного наследия являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, для Кремля не менее значимым является Затока в Одесской области. Также мы писали, что российские беспилотники оставили после себя выжженные дотла квартиры и разрушенные стены в Одессе.