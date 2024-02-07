Робив "закладки" на вулицях міста — в Одесі затримали наркоділка

Заборонені речовини у згортках. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали наркоторговця, який збував свій "товар" на вулицях міста. Злочинець розкладав "закладки" у різних районах та передавав дані покупцям.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Злочинець в середині дня у Приморському районі міста викликав підозру у правоохоронців. Побачивши поліцейських, чоловік у прискореному темпі став йти в протилежний від них бік. Через таку поведінку його затримали.

Що знайшли під час обшуків

17 згортків з психотропною речовиною PVP,

3 згортка з рослинною речовиною схожою на наркотичний засіб канабіс,

зіп-пакетики та липку стрічку для фасування.

Заборонені речовини чоловік придбав через один з популярних месенджерів у невстановленої особи, якій звітував про місця зроблених "закладок". Фотозвіти виявили у телефоні чоловіка.

Яке покарання загрожує

Наразі злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.

Додамо, в Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати.