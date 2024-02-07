Робив "закладки" на вулицях міста — в Одесі затримали наркоділка
В Одесі правоохоронці затримали наркоторговця, який збував свій "товар" на вулицях міста. Злочинець розкладав "закладки" у різних районах та передавав дані покупцям.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Подробиці злочинної діяльності
Злочинець в середині дня у Приморському районі міста викликав підозру у правоохоронців. Побачивши поліцейських, чоловік у прискореному темпі став йти в протилежний від них бік. Через таку поведінку його затримали.
Що знайшли під час обшуків
- 17 згортків з психотропною речовиною PVP,
- 3 згортка з рослинною речовиною схожою на наркотичний засіб канабіс,
- зіп-пакетики та липку стрічку для фасування.
Заборонені речовини чоловік придбав через один з популярних месенджерів у невстановленої особи, якій звітував про місця зроблених "закладок". Фотозвіти виявили у телефоні чоловіка.
Яке покарання загрожує
Наразі злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка надсилала "товар" клієнтам через поштомат.
Додамо, в Одесі викрили подружню пару, яка займалася незаконною діяльністю. Закохані продавали через соцмережі наркотичні препарати.
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