Делал "закладки" на улицах города — в Одессе задержали наркодельца
В Одессе правоохранители задержали наркоторговца, сбывавшего свой "товар" на улицах города. Преступник раскладывал "закладки" в разных районах и передавал данные покупателям.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Подробности преступной деятельности
Преступник в середине дня в Приморском районе города вызвал подозрение у правоохранителей. Увидев полицейских, мужчина в ускоренном темпе стал уходить в противоположную от них сторону. Из-за такого поведения его задержали.
Что нашли во время обысков
- 17 свертков с психотропным веществом PVP,
- 3 свертка с растительным веществом, похожим на наркотическое средство каннабиса,
- зип-пакетики и липкая лента для фасовки.
Запрещенные вещества мужчина приобрел через один из популярных мессенджеров у неустановленного лица, которому отчитывался о местах сделанных "закладок". Фотоотчеты обнаружили в телефоне мужчины.
Какое наказание грозит
В настоящее время преступник был задержан и уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.
Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам через почтомат.
Добавим, в Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты.
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