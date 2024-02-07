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Делал "закладки" на улицах города — в Одессе задержали наркодельца

7 февраля 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Делал "закладки" на улицах города — в Одессе задержали наркодельца
Запрещенные вещества в свертках. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали наркоторговца, сбывавшего свой "товар" на улицах города. Преступник раскладывал "закладки" в разных районах и передавал данные покупателям.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Преступник в середине дня в Приморском районе города вызвал подозрение у правоохранителей. Увидев полицейских, мужчина в ускоренном темпе стал уходить в противоположную от них сторону. Из-за такого поведения его задержали.

Что нашли во время обысков

  • 17 свертков с психотропным веществом PVP,
  • 3 свертка с растительным веществом, похожим на наркотическое средство каннабиса,
  • зип-пакетики и липкая лента для фасовки.

Запрещенные вещества мужчина приобрел через один из популярных мессенджеров у неустановленного лица, которому отчитывался о местах сделанных "закладок". Фотоотчеты обнаружили в телефоне мужчины.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступник был задержан и уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина присылала "товар" клиентам через почтомат.

Добавим, в Одессе разоблачили супружескую пару, занимавшуюся незаконной деятельностью. Влюбленные продавали через соцсети наркотические препараты.

Одесса
наркотики
полиция
наркоторговля
Одесская область
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