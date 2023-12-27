Робив "закладки"з метою заробітку — в Одесі викрили наркоділка

Вилучені згортки з наркотиками. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у наркозлочинах. Правопорушник зберігав наркотичні речовини з подальшою метою збуту.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці наркозлочину

Одесит у Пересипському районі збирався розмістити по схованках "закладки" для клієнтів, у яких був білий порошок — амфетамін. Крім цього, у нього були при собі канабіс, Alfa-PVP та "солі".

Товар правопорушник замовляв в Інтернеті з подальшою метою збуту. Затримали його під час чергової "справи".

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України у придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправлять правоохоронців, які заробляли на наркоділках. Поліцейські стежили за правопорушниками та забирали в них гроші за збут, не реєструючи кримінальне провадження.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який займався виготовленням наркотичних препаратів. Чоловік у власній оселі облаштував "амфетамінову лабораторію".