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Делал "закладки" с целью заработка — в Одессе разоблачили наркодельца

27 декабря 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Делал "закладки" с целью заработка — в Одессе разоблачили наркодельца
Извлеченные свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в наркопреступлениях. Правонарушитель хранил наркотические вещества с целью сбыта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности наркопреступления

Одессит в Пересыпском районе собирался разместить по тайникам "закладки" для клиентов, у которых был белый порошок — амфетамин. Кроме этого, у него были при себе каннабис, Alfa-PVP и "соли".

Товар правонарушитель заказывал в Интернете с целью сбыта. Задержали его во время очередного "дела".

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по приобретению и хранению с целью сбыта психотропного вещества. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправят правоохранителей, зарабатывавших на наркодельцах. Полицейские следили за правонарушителями и забирали у них деньги за сбыт, не регистрируя уголовное производство.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, который занимался изготовлением наркотических препаратов. Мужчина в собственном доме обустроил "амфетаминовую лабораторию".

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