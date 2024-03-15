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Робота одеських портів продовжується, попри ворожі атаки — скільки суден на завантаженні

15 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота одеських портів продовжується, попри ворожі атаки — скільки суден на завантаженні
Балкер MESK. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 15 березня, десятки суден завантажуються в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу становить агропродукція, проте експорт металургійної промисловості також відбувається у значних кількостях.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 10 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 4 хімічні танкери. Також є інформація, що на вихід з портів прямують 4 суден, а на вхід — 2.

Робота одеських портів продовжується попри ворожі атаки — скільки суден на завантаженні - фото 1
Рух суден в портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйни тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.
 

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