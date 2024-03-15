Работа одесских портов продолжается, несмотря на вражеские атаки — сколько судов на загрузке

БАЛКЕР MESK. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 15 марта, десятки судов загружаются в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема составляет агропродукция, однако экспорт металлургической промышленности также производится в значительных количествах.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 19 — в Черноморске, и 10 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 4 химических танкера. Также есть информация, что на выход из портов следует 4 судов, а на вход — 2.

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь из балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года по Дунаю экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.



Добавим, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.