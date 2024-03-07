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Робота портів Великої Одеси попри ворожі обстріли — що відомо про експорт

7 березня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота портів Великої Одеси попри ворожі обстріли — що відомо про експорт
Балкер LADY MERAL. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 7 березня, в портах Великої Одеси перебувають десятки суден на завантаженні. Основним напрямком є експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є хімічний танкер. Крім того, ще 3 судна прямують на вихід з портів, а на вхід — 6.

Робота портів Великої Одеси попри ворожі обстріли — що відомо про експорт - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.

Також ми писали, що Дунайські порти розширюються свій потенціал.  Так, понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси, проте велика кількість продукції експортується Дунаєм. В обхід польських кордонів Україна планує доставляли продукцію до багатьох країн Європи.

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