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Работа портов Великой Одессы, несмотря на вражеские обстрелы — что известно об экспорте

7 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работа портов Великой Одессы, несмотря на вражеские обстрелы — что известно об экспорте
Балкер LADY MERAL. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 7 марта, в портах Большой Одессы находятся десятки судов на загрузке. Основным направлением является экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 14 — в Черноморске, и 3 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть химический танкер. Кроме того, еще 3 судна направляются на выход из портов, а на вход — 6.

Работа портов Великой Одессы, несмотря на вражеские обстрелы — что известно об экспорте - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.

Также мы писали, что Дунайские порты расширяют свой потенциал. Да, более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы, однако большое количество продукции экспортируется Дунаем. В обход польских границ Украина планирует доставлять продукцию во многие страны Европы.

Одесса
Черное море
Одесская область
Дунай
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