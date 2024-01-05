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Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні

5 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні
Торгове судно у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 5 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які чекають черги на завантаження продукції. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 8 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Крім того, ще 3 судна прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 5 кораблів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження у Дунайські порти. В Ізмаїлі зараз перебувають 14 суден, більшість з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще два стоять у Кілії. Станом на сьогодні у річковому порту Рені перевалка не відбувається. 

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяць Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден. 

Також ми писали, що до портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже на вдвічі, порівняно з попереднім тижнем

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