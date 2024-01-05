Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

Торговое судно в море. Фото: Reuters

На 5 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки продукции.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 8 судов, еще 15 — в Черноморске, и 3 — в Южном. Кроме того, еще 3 судна направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 5 кораблях.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 14 судов, большинство из которых транспортируют топливо, руду и подсолнечное масло. Еще два стоят в Килии. По состоянию на сегодняшний день в речном порту Рени перевалка не происходит.

Напомним, 17 июля 2023 года Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что в порты Большой Одессы направляется более 14 тысяч вагонов с зерном. Пока известно, что этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.