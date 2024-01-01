Робота зернового коридору — скільки суден у портах на звантаженні

Судно з зерном у порту. Фото: Shutterstock

Сьогодні, 1 січня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває майже три десятки суден, які чекають черги на Дунай.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 5 суден, ще 12 — у Чорноморську та 4 — у Южному. Крім того, ще 6 суден йдуть на вихід з портів. Про рух до портів наразі невідомо.

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на завантаженні у порту Ізмаїла зараз знаходиться 12 суден, серед яких є продукція ГМК. Ще два судна стоять у Кілії. Станом на сьогодні у річковому порту Рені перевалки не відбувається.

Рух суден Дунаєм. Фото: скриншот

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї.

Додамо, українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.