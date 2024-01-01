Работа зернового коридора — сколько судов в портах на погрузке

Судно с зерном в порту. Фото: Shutterstock

Сегодня, 1 января, портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится почти три десятка судов, ожидающих очереди Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 5 судов, еще 12 — в Черноморске и 4 — в Южном. Кроме того, еще 6 судов уходят на выход из портов. О движении в порты пока неизвестно.

Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Отметим, что на погрузке в порту Измаила сейчас находится 12 судов, среди которых есть продукция ГМК. Еще два судна стоят в Килии. По состоянию на сегодняшний день в речном порту Рени перевалки не происходит.

Движение судов по Дунаю. Фото: скриншот

Напомним, Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

Добавим, украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.