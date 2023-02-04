Залівзничний воклаз в Одесі працює за звичним графіком

При вокзалі працює фортеця незламності де можна зарядити гаджети

Затримок чи скасування поїздів та електричок через проблеми з електрикою в Одесі не було. Усі рейси відправляються та прибувають за графіком.



Про це Новини.LIVE дізналися із телеграм каналу Укрзалізниці.





"Складна ситуація з електроенергією в Одесі продовжується, а поки енергетики усувають наслідки аварії на високовольтній лінії — залізничний вокзал Одеси продовжує функціонувати в штатному режимі", — йдеться у повідомленні.



В одному з холів приміщення вокзалу розгорнули кілька столів з розетками, де одесити вже створили черги. А також великооб’ємні термоси з гарячою водою. У пункті можна скористатися й інтернетом.





"На вокзалі також працює Фортеця Незламності, де будь-який мешканець міста може зарядити за потреби гаджети, випити гарячого чаю та погрітися. Крім цього, у Фортеці відвідувачі вокзалу можуть скористатись інтернетом від Starlink", — зазначають в Укрзалізниці.

Основною причиною чергової аварії на підстанції на Одещині називають великі навантаження на мережі й так потрощених підстанцій. Над проблемою працює обласна, міська ради та енергетики намагатимуться подавати світло хоча б на кілька годин на добу.

Зазначимо, що від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті їх вже понад 300. Також в місті відкрились безплатні точки доступу Wi-fi.