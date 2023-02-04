Залівзничний воклаз в Одесі працює за звичним графіком

Роботу Одеського залізничного вокзалу не порушено: всі потяги вирушають вчасно
Затримок чи скасування поїздів та електричок через проблеми з електрикою в Одесі не було. Усі рейси відправляються та прибувають за графіком.
Про це Новини.LIVE дізналися із телеграм каналу Укрзалізниці.
"Складна ситуація з електроенергією в Одесі продовжується, а поки енергетики усувають наслідки аварії на високовольтній лінії — залізничний вокзал Одеси продовжує функціонувати в штатному режимі", — йдеться у повідомленні.
В одному з холів приміщення вокзалу розгорнули кілька столів з розетками, де одесити вже створили черги. А також великооб’ємні термоси з гарячою водою. У пункті можна скористатися й інтернетом.
-
Технології з Китаю допомагають рф воювати проти України, — ЗМІ
-
"Це краще, ніж продати нирку": фанати Бейонсе відчайдушно просять гроші в інтернеті на квитки
-
Найкращі фото тижня зі всього світу від фотографів Reuters
-
На Україну насувається циклон з морозами: де завтра випаде найбільше снігу
-
Україна розірвала з росією спільне дослідження космосу
-
У небі над Києвом увечері помітили незвичне явище
-
За день півтори сотні Пунктів незламності відвідало 2,5 тисячі одеситів
-
День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга
-
Відома австрійська група розпалась через росію: "Ми дбаємо про безпеку"
-
Коли можна не приходити до ТЦК за повісткою: три причини
"На вокзалі також працює Фортеця Незламності, де будь-який мешканець міста може зарядити за потреби гаджети, випити гарячого чаю та погрітися. Крім цього, у Фортеці відвідувачі вокзалу можуть скористатись інтернетом від Starlink", — зазначають в Укрзалізниці.
Основною причиною чергової аварії на підстанції на Одещині називають великі навантаження на мережі й так потрощених підстанцій. Над проблемою працює обласна, міська ради та енергетики намагатимуться подавати світло хоча б на кілька годин на добу.
Зазначимо, що від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті їх вже понад 300. Також в місті відкрились безплатні точки доступу Wi-fi.