Железнодорожный воклаз в Одессе работает по привычному графику

Работа Одесского железнодорожного вокзала не нарушена: все поезда отправляются вовремя
Задержки или отмена поездов и электричек из-за проблем с электричеством в Одессе не было. Все рейсы отправляются и прибывают по графику.
Об этом Новини.LIVE узнали из телеграмм канала Укрзализныци.
"Сложная ситуация с электроэнергией в Одессе продолжается, а пока энергетики устраняют последствия аварии на высоковольтной линии – железнодорожный вокзал Одессы продолжает функционировать в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В одном из холлов помещения вокзала развернули несколько столов с розетками, где одесситы уже создали очереди. А также крупнообъемные термосы с горячей водой. В пункте можно воспользоваться интернетом.
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"На вокзале также работает Крепость Несокрушимости, где любой житель города может зарядить при необходимости гаджеты, выпить горячий чай и погреться. Кроме этого, в Крепости посетители вокзала могут воспользоваться интернетом от Starlink", — отмечают в Укрзализныци.
Основной причиной очередной аварии на подстанции в Одесской области называют большие нагрузки на сети и так разбитых подстанций. Над проблемой работает областной, городской советы и энергетики будут пытаться подавать свет хотя бы на несколько часов в сутки.
Отметим, что с начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте. В городе их уже более 300. Также в городе открылись бесплатные точки доступа Wi-fi.