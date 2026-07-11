Росія добу безперервно б’є по Чорноморську на Одещині: є загиблий

Наслідки атаки на Чорноморськ. Фото: Олена Шолар/facebook

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська ввечері, вночі та вранці 11 липня масовано атакували Чорноморськ ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на виконувачку обов'язків міського голови Чорноморська Олену Шолар.

Допис Олени Шолар. Фото: скриншот з Telegram

Росія атакувала Чорноморськ

За інформацією Олени Шолар, атака на Чорноморськ розпочалася ще ввечері та тривала всю ніч і ранок. Після ворожих ударів на місцях працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають постраждалим. За словами очільниці міста атака забрала життя однієї людини.

"Вечір, всю ніч та ранок на наш маленький Чорноморськ летять російські ракети та шахеди. Загибла людина, співчуття родині… Є зруйноване житло та інфраструктура. Постраждалим надана вся можлива допомога", — повідомила Олена Шолар.

Попри вихідний день і сприятливу погоду, небезпека для жителів Чорноморська зберігається. Повітряні тривоги в місті продовжують оголошувати і вдень, тому місцева влада закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки та оперативно реагувати на сигнали про загрозу.

"Нічого іншого від терористів ми і не чекаємо. Удень також лунають тривоги. Не зважаючи на суботу, гарну погоду та відпочинок, будьте уважні та обережні, будь ласка!" — звернулася до жителів виконувачка обов'язків міського голови Чорноморська Олена Шолар.

Атака на Одещину

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдень 11 липня завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення.

Новини.LIVE ще інформували, що напередодні Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.