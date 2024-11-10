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Росія контролює узбережжя України — військовий експерт

10 листопада 2024 15:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Порти заблоковані: Чорноморське узбережжя під контролем росіян
Кораблі у Чорному морі. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Майже все узбережжя України досі перебуває під контролем російських сил. Загарбники продовжують блокувати основні шляхи судноплавства та порти на півдні України. 

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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За словами Риженка, ще два роки тому у Чорному морі щоденно перебувало від 40 до 50 російських кораблів, зараз їх кількість значно зменшилася. Однак ситуація залишається складною, адже майже 80% українського узбережжя, включаючи стратегічні шляхи для експорту, контролюється російськими військами.

"Російські сили блокують основні шляхи судноплавства через порти Одеси, Чорноморська та Південного. Єдиний "зерновий коридор" — життєво важливий шлях для експорту, проте він проходить прибережними водами наших сусідів", — зазначає експерт.

Українські порти заблоковані

Він каже, що навіть порти під українським контролем, такі як Миколаїв, Очаків та Херсон, залишаються заблокованими. Адже росіяни присутні на Кінбурнському півострові.

"Противник має достатньо сил на півострові для застосування зброї у разі спроби навігації. Це критична проблема, над вирішенням якої ми працюємо", — додав Андрій Риженко.

Нагадаємо, будівництво фортифікаційних споруд на Одещині майже завершено. Також сьогодні вранці у Чорному морі не було помічено жодного російського корабля. Натомість ситуація в Середземному морі напружена.

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