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Россия контролирует побережья Украины — военный эксперт

10 ноября 2024 15:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Порты заблокированы: Черноморское побережье под контролем россиян
Корабли в Черном море. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Почти все побережье Украины по-прежнему находится под контролем российских сил. Захватчики продолжают блокировать основные пути судоходства и порты на юге Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Украинское побережье под контролем россиян

По словам Рыженко, еще два года назад в Черном море ежедневно находились от 40 до 50 российских кораблей, сейчас их количество значительно уменьшилось. Однако ситуация остается сложной, ведь около 80% украинского побережья, включая стратегические пути для экспорта, контролируется российскими войсками.

"Российские силы блокируют основные пути судоходства через порты Одессы, Черноморска и Южного. Единственный "зерновой коридор" — жизненно важный путь для экспорта, однако он проходит по прибрежным водам наших соседей", — отмечает эксперт.

Украинские порты заблокированы

Он говорит, что даже порты под украинским контролем, такие как Николаев, Очаков и Херсон, остаются заблокированными. Ведь русские присутствуют на Кинбурнском полуострове.

"Противник имеет достаточно сил на полуострове для применения оружия в случае попытки навигации. Это критическая проблема, над решением которой мы работаем", — добавил Андрей Рыженко.

Напомним, строительство фортификационных сооружений в Одесской области почти завершено. Также сегодня утром в Черном море не было замечено ни одного российского корабля. Ситуация же в Средиземном море напряженная.

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